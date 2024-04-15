Колотов Григорий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Восприемник
30.04.1917 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Павлович Воднев
Рождение ребёнка
31.10.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Феодора Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: пропал без вести