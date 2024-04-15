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Колотов Григорий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Колотов Игнатий Клементьевич

Мать: Колотова Февронья Трофимовна

Восприемник
30.04.1917 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Павлович Воднев
Рождение ребёнка
31.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Феодора Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Феодора Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: пропал без вести
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