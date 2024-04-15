Колотова (Нечкина) Феодора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Григорий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно