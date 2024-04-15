Колотова (Нечкина) Феодора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Нечкина) Феодора Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Григорий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Григорий Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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