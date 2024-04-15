Колотова Февронья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Колотова Августа Игнатьевна
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Рождение ребёнка
08.01.1896 ст.
Дочь: Василиса? Игнатьевна
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Рождение ребёнка
09.06.1897 ст.
Дочь: Агриппина Игнатьевна
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Колотов Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Восприемник
10.11.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Матрона
Рождение ребёнка
19.03.1911 ст.
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Восприемник
02.12.1911 ст.
Екатерина Тихоновна (Колотова) Колотова
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.
Дочь: Фекла Игнатьевна
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Рождение ребёнка
22.12.1916 ст.
Дочь: Анисья Игнатьевна
Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Восприемник
Неизвестно
Анастасия Ивановна (Колотова) Чуркина
Смерть
Неизвестно