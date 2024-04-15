Колотова Февронья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Февронья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Колотова Августа Игнатьевна

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Рождение ребёнка
08.01.1896 ст.

Дочь: Василиса? Игнатьевна

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1897 ст.

Дочь: Агриппина Игнатьевна

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Колотов Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Восприемник
10.11.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Матрона
Рождение ребёнка
19.03.1911 ст.

Сын: Колотов Пётр Игнатьевич

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Восприемник
02.12.1911 ст.
Екатерина Тихоновна (Колотова) Колотова
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.

Дочь: Фекла Игнатьевна

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.

Сын: Колотов Тихон Игнатьевич

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1916 ст.

Дочь: Анисья Игнатьевна

Отец ребёнка: Колотов Игнатий Клементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Игнатий Клементьевич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Восприемник
Неизвестно
Анастасия Ивановна (Колотова) Чуркина
Смерть
Неизвестно
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