Глазкова (Симакова) Вера Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1918
Дата смерти27.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1918
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1935
Сын: Глазков Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Глазков Афанасий
Рождение ребёнка
16.10.1941
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глазков Афанасий
Смерть
27.04.2003