Глазкова (Симакова) Вера Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Симакова) Вера Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1918

Дата смерти

27.04.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1918

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Глазков Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Глазков Афанасий

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.10.1941

Сын: Глазков Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Афанасий

Смерть
27.04.2003
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