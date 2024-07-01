Гудович (Щербатова) Варвара Николаевна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения14.10.1834
Дата смерти31.12.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1834
Бракосочетание
11.02.1859
Рождение ребёнка
08.01.1860
Рождение ребёнка
13.07.1861
Рождение ребёнка
11.06.1863
Дочь: Гудович (Гудович) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1865
Рождение ребёнка
01.12.1866
Сын: Гудович Vasili Vasilievich
Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1868
Рождение ребёнка
29.09.1869
Рождение ребёнка
03.09.1871
Дочь: Golitzyna (Gudovich) Anastasia Vasileevna
Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич
Смерть
31.12.1882