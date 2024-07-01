Гудович (Щербатова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович (Щербатова) Варвара Николаевна

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

14.10.1834

Дата смерти

31.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1834

Отец: Щербатов Николай Александрович

Мать: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна

Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1860

Дочь: Gudovich (Гудович) Aleksandra Vasiljevna Васильевна

Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.1861

Сын: Gudovich Sergej Vasiljevich Васильевич

Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Рождение ребёнка
11.06.1863

Дочь: Гудович (Гудович) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1865

Дочь: Ourousoff (Goudovitch) Varvara Vasilijevna

Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1866

Сын: Гудович Vasili Vasilievich

Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1868

Дочь: Графиня Уварова (Графиня Гудович) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1869

Сын: Count Gudovich Alexandr Vasilievitch

Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Рождение ребёнка
03.09.1871

Дочь: Golitzyna (Gudovich) Anastasia Vasileevna

Отец ребёнка: Ct Gudowitsch Vassili Vassiliévitch Васильевич

Смерть
31.12.1882

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