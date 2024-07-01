Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Голицын Павел Алексеевич

Мать: Голицына (Кагульская) Варвара Golitzyna Сергеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Княжна Щербатова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Щербатов Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1834

Дочь: Гудович (Щербатова) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Щербатов Николай Александрович

Рождение ребёнка
31.05.1845

Дочь: (Щербатова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Щербатов Николай Александрович

Рождение ребёнка
15.08.1849

Дочь: (Щербатова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Щербатов Николай Александрович

Смерть
1866

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