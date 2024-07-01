Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Княжна Щербатова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Щербатов Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1834
Дочь: Гудович (Щербатова) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Щербатов Николай Александрович
Рождение ребёнка
31.05.1845
Дочь: (Щербатова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Щербатов Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1849
Дочь: (Щербатова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Щербатов Николай Александрович
Смерть
1866