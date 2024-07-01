Голицына (Кагульская) Варвара Golitzyna Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1791
Дата смерти24.08.1875
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1791
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербицкая-Антиох (Княжна Голицына) Софья Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Бракосочетание
24.10.1811
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
13.08.1815
Сын: Князь Голицын Сергей Павлович
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.1816
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
03.05.1818
Дочь: Чичерина (Княжна Голицына) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
02.12.1821
Дочь: Шереметева (Голицына) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1825
Сын: Голицын Михаил Младший Павлович
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1826
Дочь: Скарятина (Княжна Голицына) Мария Павловна
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
04.01.1828
Сын: Князь Голицын Павел Павлович
Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич
Смерть
24.08.1875