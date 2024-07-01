Голицына (Кагульская) Варвара Golitzyna Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Кагульская) Варвара Golitzyna Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1791

Дата смерти

24.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1791

Отец: Граф Румянцев Сергей Петрович

Мать: Нелединская-Мелецкая (Графиня Головина) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербицкая-Антиох (Княжна Голицына) Софья Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Бракосочетание
24.10.1811

Муж: Голицын Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
13.08.1815

Сын: Князь Голицын Сергей Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
01.10.1816

Сын: Голицын Николай Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
03.05.1818

Дочь: Чичерина (Княжна Голицына) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
02.12.1821

Дочь: Шереметева (Голицына) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
25.04.1825

Сын: Голицын Михаил Младший Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
09.06.1826

Дочь: Скарятина (Княжна Голицына) Мария Павловна

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
04.01.1828

Сын: Князь Голицын Павел Павлович

Отец ребёнка: Голицын Павел Алексеевич

Смерть
24.08.1875

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