Нелединская-Мелецкая (Графиня Головина) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
После 1775
Дочь: Трефурт (Лавинская) Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Ланской Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
12.04.1776
Сын: Лавинский Александр Степанович
Отец ребёнка: Ланской Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лесовский Степан Иванович
Отец ребёнка: Репнин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1791
Дочь: Голицына (Кагульская) Варвара Golitzyna Сергеевна
Отец ребёнка: Граф Румянцев Сергей Петрович
Смерть
1803
Рождение ребёнка
23.10.1806
Дочь: Кн. Мещерская (Кагульская) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Граф Румянцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дивова (Кагульская) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Граф Румянцев Сергей Петрович