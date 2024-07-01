Нелединская-Мелецкая (Графиня Головина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелединская-Мелецкая (Графиня Головина) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Golovine Nicolaï Alexandrovitch

Мать: Головина (Lopoukhine) Anastasia Stépanovna

Рождение ребёнка
После 1775

Дочь: Трефурт (Лавинская) Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Ланской Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
12.04.1776

Сын: Лавинский Александр Степанович

Отец ребёнка: Ланской Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лесовский Степан Иванович

Отец ребёнка: Репнин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1791

Дочь: Голицына (Кагульская) Варвара Golitzyna Сергеевна

Отец ребёнка: Граф Румянцев Сергей Петрович

Смерть
1803
Рождение ребёнка
23.10.1806

Дочь: Кн. Мещерская (Кагульская) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Граф Румянцев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дивова (Кагульская) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Граф Румянцев Сергей Петрович

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