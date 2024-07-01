Скарятина (Княжна Голицына) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1826
Дата смерти03.02.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1826
Рождение ребёнка
27.09.1844
Дочь: Арсеньева (Скарятина) Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Скарятин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
14.07.1847
Сын: Скарятин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Скарятин Владимир Яковлевич
Смерть
03.02.1881