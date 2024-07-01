Скарятина (Княжна Голицына) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарятина (Княжна Голицына) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1826

Дата смерти

03.02.1881

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1826

Отец: Голицын Павел Алексеевич

Мать: Голицына (Кагульская) Варвара Golitzyna Сергеевна

Рождение ребёнка
27.09.1844

Дочь: Арсеньева (Скарятина) Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Скарятин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
14.07.1847

Сын: Скарятин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Скарятин Владимир Яковлевич

Смерть
03.02.1881

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