Щербатов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Княжна Щербатова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
14.10.1834
Дочь: Гудович (Щербатова) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
31.05.1845
Дочь: (Щербатова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
15.08.1849
Дочь: (Щербатова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна
Смерть
1863