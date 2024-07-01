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Щербатов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Княжна Щербатова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
14.10.1834

Дочь: Гудович (Щербатова) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
31.05.1845

Дочь: (Щербатова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
15.08.1849

Дочь: (Щербатова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Щербатова (Голицына) Зинаида Павловна

Смерть
1863

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