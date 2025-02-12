Беэр Дмитрий Алексеевич
мужской, родился 28.08.1847, Мценский Уезд, Орловская Губерния, Российская Империя
умер 1897, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБеэр Алексей Андреевич1813 г.р.
МатьБеэр (Шепелева) Анна Дмитриевна1820 г.р.
Супруги
Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна12.07.1854 г.р.
Дети
Беэр Константин Дмитриевич04.06.1882 г.р.
Беэр Андрей Дмитриевич21.11.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1847
Мценский Уезд, Орловская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
26.04.1881
Рождение ребёнка
04.06.1882
Сын: Беэр Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1883
Мать ребёнка: Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна
Смерть
1897