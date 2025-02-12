Беэр Дмитрий Алексеевич 28.08.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Беэр Дмитрий Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.08.1847, Мценский Уезд, Орловская Губерния, Российская Империя

умер 1897, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Беэр Алексей Андреевич1813 г.р.
Мать
Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна1820 г.р.
Супруги
Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна12.07.1854 г.р.
Дети
Беэр Константин Дмитриевич04.06.1882 г.р.
Беэр Андрей Дмитриевич21.11.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1847

Отец: Беэр Алексей Андреевич

Мать: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Мценский Уезд, Орловская Губерния, Российская Империя

Бракосочетание
26.04.1881

Жена: Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Пречистенского Сорока Знаменская близ Девичьего поля церковь , Москва, Российская Империя

Рождение ребёнка
04.06.1882

Сын: Беэр Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.11.1883

Сын: Беэр Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1897
Москва, город федерального значения Москва

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