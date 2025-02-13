Беэр Алексей Андреевич
мужской, родился 1813
умер 02.10.1867
ОтецБеэр Андрей АндреевичОколо 1742 г.р.
МатьБеэр (Ржевская) Анастасия Владимировна1874 г.р.
Супруги
Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна1820 г.р.
Дети
Беэр Александр Алексеевич15.03.1842 г.р.
Беэр Андрей Алексеевич26.04.1843 г.р.Показать еще 8
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Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
15.03.1842
Сын: Беэр Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.04.1843
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.06.1845
Дочь: Беэр Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
28.08.1847
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Мценский Уезд, Орловская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.05.1849
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.06.1851
Дочь: Харченко (Беэр) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1852
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.04.1856
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.06.1858
Дочь: Беэр Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.04.1865
Дочь: Беэр Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна
Смерть
02.10.1867