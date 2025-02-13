Беэр Алексей Андреевич 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Беэр Алексей Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1813

умер 02.10.1867

Отец
Беэр Андрей АндреевичОколо 1742 г.р.
Мать
Беэр (Ржевская) Анастасия Владимировна1874 г.р.
Супруги
Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна1820 г.р.
Дети
Беэр Александр Алексеевич15.03.1842 г.р.
Беэр Андрей Алексеевич26.04.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Беэр Андрей Андреевич

Мать: Беэр (Ржевская) Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
15.03.1842

Сын: Беэр Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.04.1843

Сын: Беэр Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.06.1845

Дочь: Беэр Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
1846

Жена: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.08.1847

Сын: Беэр Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Мценский Уезд, Орловская Губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
24.05.1849

Сын: Беэр Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.06.1851

Дочь: Харченко (Беэр) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.11.1852

Сын: Беэр Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.04.1856

Сын: Беэр Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.06.1858

Дочь: Беэр Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.04.1865

Дочь: Беэр Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Беэр (Шепелева) Анна Дмитриевна

Смерть
02.10.1867

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