Беэр Константин Дмитриевич 04.06.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Беэр Константин Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.06.1882

умер После 1941, Московская область , РСФСР, СССР

Мать
Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна12.07.1854 г.р.
Отец
Беэр Дмитрий Алексеевич28.08.1847 г.р.
Супруги
Беэр (Грачёва) Екатерина Митрофановна03.04.1893 г.р.
Беэр (Дренякина) Римма ВладимировнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1882

Отец: Беэр Дмитрий Алексеевич

Мать: Беэр (Анитова) Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беэр (Дренякина) Римма Владимировна

Бракосочетание
03.02.1917

Жена: Беэр (Грачёва) Екатерина Митрофановна

Смерть
После 1941
Московская область , РСФСР, СССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.