Беэр Константин Дмитриевич
мужской, родился 04.06.1882
умер После 1941, Московская область , РСФСР, СССР
МатьБеэр (Анитова) Елена Дмитриевна12.07.1854 г.р.
ОтецБеэр Дмитрий Алексеевич28.08.1847 г.р.
Супруги
Беэр (Грачёва) Екатерина Митрофановна03.04.1893 г.р.
Беэр (Дренякина) Римма ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1917
Смерть
После 1941
Московская область , РСФСР, СССР