Матрёна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти19.10.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Матвей Иванович
Мать: Александра Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1871
Сын: Давид Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
11.11.1873
Дочь: Степанида Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
11.12.1876
Сын: Евстрат Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Бракосочетание
До 1879
Муж: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
27.08.1879
Дочь: Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
01.04.1881
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
05.12.1883
Сын: Нил Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
01.04.1885
Сын: Ефим Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
28.07.1886
Дочь: Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович
Смерть
19.10.1893