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Матрёна Матвеевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

19.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Матвей Иванович

Мать: Александра Матвеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1871

Сын: Давид Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1873

Дочь: Степанида Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1876

Сын: Евстрат Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
До 1879

Муж: Иосиф Гаврилович

Рождение ребёнка
27.08.1879

Дочь: Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1881

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1883

Сын: Нил Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1885

Сын: Ефим Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1886

Дочь: Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
19.10.1893

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