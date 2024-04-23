Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения01.04.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1881
Отец: Иосиф Гаврилович
Мать: Матрёна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1881
Рождение ребёнка
1898
Сын: Николай Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Титович
Бракосочетание
07.02.1900
Муж: Илларион Титович
Рождение ребёнка
21.04.1901
Дочь: Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Титович
Рождение ребёнка
17.08.1903
Сын: Манухов Филипп Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Титович
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Титович
Рождение ребёнка
08.05.1909
Сын: Николай Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Титович
Рождение ребёнка
28.08.1911
Дочь: Марфа Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Титович
Рождение ребёнка
15.06.1913
Дочь: Антонина Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Титович
Рождение ребёнка
14.02.1915
Сын: Фёдор Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Титович