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Мария Иосифовна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

01.04.1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1881

Отец: Иосиф Гаврилович

Мать: Матрёна Матвеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1881
Рождение ребёнка
1898

Сын: Николай Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1900

Муж: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1901

Дочь: Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Манухов Филипп Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1909

Сын: Николай Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1911

Дочь: Марфа Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1913

Дочь: Антонина Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1915

Сын: Фёдор Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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