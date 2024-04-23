Степанида Иосифовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1873
Отец: Иосиф Гаврилович
Мать: Матрёна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1873
Бракосочетание
31.01.1892
Муж: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
18.09.1893
Дочь: Надежда Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
11.03.1895
Дочь: Анастасия Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
17.08.1896
Сын: Иван Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
24.09.1897
Сын: Иван Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
02.01.1900
Сын: Тимофей Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
25.05.1902
Дочь: Елена Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
17.08.1903
Сын: Андрей Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Домна Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
06.03.1910
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Миронович
Рождение ребёнка
18.07.1914
Сын: Илья Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Миронович