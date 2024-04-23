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Степанида Иосифовна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

11.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1873

Отец: Иосиф Гаврилович

Мать: Матрёна Матвеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1873
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Сидор Миронович

Рождение ребёнка
18.09.1893

Дочь: Надежда Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Анастасия Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1896

Сын: Иван Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1897

Сын: Иван Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1900

Сын: Тимофей Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1902

Дочь: Елена Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Андрей Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Домна Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1910

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1914

Сын: Илья Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Миронович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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