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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Павел Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Косьмин
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Никита Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Косьмин
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.