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Филимон Косьмин

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Место рождения

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1733

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Павел Филимонов

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Никита Филимонов

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1807
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
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