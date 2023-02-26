Филимон Косьмин
Место рожденияд.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1733
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1766
Сын: Павел Филимонов
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Никита Филимонов
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1807
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.