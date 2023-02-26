Павел Филимонов
Место рожденияд.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Филимон Косьмин
Мать: ?
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Трофим Павлов
Мать ребёнка: Домникия Пахомова
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Косьма Павлов
Мать ребёнка: Домникия Пахомова
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кирилл Павлов
Мать ребёнка: Домникия Пахомова
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1797
Сын: Леон Павлов
Мать ребёнка: Домникия Пахомова
д.Ташки
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Домникия Пахомова
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Смерть
Неизвестно