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Павел Филимонов

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Место рождения

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Филимон Косьмин

Мать: ?

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Трофим Павлов

Мать ребёнка: Домникия Пахомова

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Косьма Павлов

Мать ребёнка: Домникия Пахомова

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кирилл Павлов

Мать ребёнка: Домникия Пахомова

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1797

Сын: Леон Павлов

Мать ребёнка: Домникия Пахомова

д.Ташки
Рождение ребёнка
1801

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Домникия Пахомова

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Смерть
Неизвестно
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