Борисова Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Тамара Дмитриевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Борисов Дмитрий Николаевич

Мать: Борисова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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