Борисов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1925
Сын: Борисов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Борисова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Борисова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
27.04.1929
Мать ребёнка: Борисова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно