Борисов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Борисов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Борисова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Борисов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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