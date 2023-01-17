Борисова Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Борисов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Борисова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Борисов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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