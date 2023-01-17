Борисова Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1925
Сын: Борисов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Борисова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
27.04.1929
Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно