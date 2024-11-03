Никифорова (Волкова) Мария Степановна 19.02.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1905

Дата смерти

02.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1905

Отец: Волков Степан

Мать: Волкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сологубова (Никифорова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1926

Сын: Никифоров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Полуэктова (Никифорова) Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1930

Сын: Никифоров Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Никифоров Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1946

Дочь: Сосина (Никифорова) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович

Смерть
02.03.1981
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область

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