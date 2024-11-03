Никифорова (Волкова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1905
Дата смерти02.03.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1905
Отец: Волков Степан
Мать: Волкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сологубова (Никифорова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1926
Сын: Никифоров Петр Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Полуэктова (Никифорова) Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1930
Сын: Никифоров Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Никифоров Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1946
Дочь: Сосина (Никифорова) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Иванович
Смерть
02.03.1981
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область