Никифоров Петр Михайлович 27.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1926

Дата смерти

13.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1926

Отец: Никифоров Михаил Иванович

Мать: Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.05.1953

Дочь: Грызунова (Никифорова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Никифорова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Лифаново, Дмитровский, Московская область
Смерть
13.04.1986
с. Рогачево, Дмитровский р-н, Московская обл., Москва и МО
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область

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