Никифоров Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1926
Дата смерти13.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1953
Дочь: Грызунова (Никифорова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Никифорова (Салтыкова) Мария Дмитриевна
Лифаново, Дмитровский, Московская область
Смерть
13.04.1986
с. Рогачево, Дмитровский р-н, Московская обл., Москва и МО
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область