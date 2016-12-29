Сологубова (Никифорова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сологубова (Никифорова) Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Михаил Иванович

Мать: Никифорова Мария Степановна

Рождение ребёнка
12.07.1975

Сын: Сологубов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Сологубов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сологубов Александр Борисович

Отец ребёнка: Сологубов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сологубов Борис

Смерть
29.12.2016
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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