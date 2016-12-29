Сологубова (Никифорова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1975
Сын: Сологубов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Сологубов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сологубов Александр Борисович
Отец ребёнка: Сологубов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сологубов Борис
Смерть
29.12.2016
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область