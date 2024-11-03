Никифоров Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения11.07.1904 ст.
Дата смерти06.04.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сологубова (Никифорова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
12.07.1904 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1926
Сын: Никифоров Петр Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Полуэктова (Никифорова) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
19.02.1930
Сын: Никифоров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Никифоров Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна
Рождение ребёнка
29.09.1946
Дочь: Сосина (Никифорова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна
Смерть
06.04.1994
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область