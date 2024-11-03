Никифоров Михаил Иванович 11.07.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Михаил Иванович

Место рождения

Ковригино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

11.07.1904 ст.

Дата смерти

06.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1904 ст.

Отец: Никифоров Иван Егорович

Мать: Никифорова Агриппина (Аграфена) Ильинична

Ковригино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сологубова (Никифорова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Крещение
12.07.1904 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1926

Сын: Никифоров Петр Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Полуэктова (Никифорова) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
19.02.1930

Сын: Никифоров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Никифоров Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
29.09.1946

Дочь: Сосина (Никифорова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова (Волкова) Мария Степановна

Смерть
06.04.1994
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область

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