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Панин Андрей Лукьянович

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Место рождения

Новософьино

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Панин Лукьян Васильевич

Мать: Панина Марья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина (Предположительно) Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Панина Домна Андреевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1878 ст.

Сын: Панин Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Панина Домна Андреевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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