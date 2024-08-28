Панин Андрей Лукьянович
Место рожденияНовософьино
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Панин Лукьян Васильевич
Мать: Панина Марья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина (Предположительно) Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Панина Домна Андреевна
Рождение ребёнка
09.11.1878 ст.
Мать ребёнка: Панина Домна Андреевна
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
Неизвестно