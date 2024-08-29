Панина Марья Акимовна
Место рожденияНовософьино
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: (Панина) Василиса Лукьяновна
Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: (Панина) Матрёна Лукьяновна
Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Панина) Прасковья Лукьяновна
Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич
Смерть
Неизвестно