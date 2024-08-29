Панина Марья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанина Марья Акимовна

Панина Марья Акимовна

Место рождения

Новософьино

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Лукьян Васильевич

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: (Панина) Василиса Лукьяновна

Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Панин Ларион Лукьянович

Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Панин Андрей Лукьянович

Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: (Панина) Матрёна Лукьяновна

Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Панина) Прасковья Лукьяновна

Отец ребёнка: Панин Лукьян Васильевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.