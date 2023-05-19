Панина Домна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Домна Андреевна

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.11.1878 ст.

Сын: Панин Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Панин Андрей Лукич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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