Golitzyn Nikolai Borisovich
Место рождения
Дата рождения17.03.1794
Дата смерти20.10.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1794
Бракосочетание
02.05.1821
Казанский собор
Казанский собор
Рождение ребёнка
29.11.1823
Сын: Князь Голицын Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Yelena / Elena Aleksandrovna
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
16.08.1829
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Von Pöschmann Vera Fedorovna Wilhelmina
Рождение ребёнка
21.04.1836
Сын: Кн. Голицын Николай Николаевич
Мать ребёнка: Von Pöschmann Vera Fedorovna Wilhelmina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князь Голицын Александр Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Yelena / Elena Aleksandrovna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.1866
Богородск
Богородск