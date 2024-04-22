Golitzyn Nikolai Borisovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Golitzyn Nikolai Borisovich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1794

Дата смерти

20.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1794

Отец: Golitzyn Boris Andreevich

Мать: Голицына Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.05.1821

Жена: Голицына Yelena / Elena Aleksandrovna

Казанский собор
Казанский собор
Рождение ребёнка
29.11.1823

Сын: Князь Голицын Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Yelena / Elena Aleksandrovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
16.08.1829

Жена: Von Pöschmann Vera Fedorovna Wilhelmina

Рождение ребёнка
1833

Сын: Голицын Борис Николаевич

Мать ребёнка: Von Pöschmann Vera Fedorovna Wilhelmina

Рождение ребёнка
21.04.1836

Сын: Кн. Голицын Николай Николаевич

Мать ребёнка: Von Pöschmann Vera Fedorovna Wilhelmina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князь Голицын Александр Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Yelena / Elena Aleksandrovna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.1866
Богородск
Богородск
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