Голицына (Saltykova) Yelena / Elena Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Saltykova) Yelena / Elena Aleksandrovna

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.01.1802

Дата смерти

25.05.1828

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
02.05.1821

Муж: Golitzyn Nikolai Borisovich

Казанский собор
Казанский собор
Рождение ребёнка
29.11.1823

Сын: Князь Голицын Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Golitzyn Nikolai Borisovich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князь Голицын Александр Николаевич

Отец ребёнка: Golitzyn Nikolai Borisovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.05.1828
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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