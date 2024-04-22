Голицына (Saltykova) Yelena / Elena Aleksandrovna
Место рождения
Дата рождения28.01.1802
Дата смерти25.05.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1802
Бракосочетание
02.05.1821
Казанский собор
Казанский собор
Рождение ребёнка
29.11.1823
Сын: Князь Голицын Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Golitzyn Nikolai Borisovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князь Голицын Александр Николаевич
Отец ребёнка: Golitzyn Nikolai Borisovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.05.1828