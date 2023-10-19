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Голицын Борис Николаевич
Голицын Борис Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
1888
Пол
Мужской
Отец
Golitzyn Nikolai Borisovich
1794 г.р.
Мать
von Pöschmann (Вера Фёдоровна Голицына (фон Пешман)) Vera Fedorovna Wilhelmina
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Golitzyn Nikolai Borisovich
Мать:
Von Pöschmann Vera Fedorovna Wilhelmina
Смерть
1888
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