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Голицын Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Golitzyn Nikolai Borisovich

Мать: Von Pöschmann Vera Fedorovna Wilhelmina

Смерть
1888
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