von Pöschmann (Вера Фёдоровна Голицына (фон Пешман)) Vera Fedorovna Wilhelmina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Pöschmann (Вера Фёдоровна Голицына (фон Пешман)) Vera Fedorovna Wilhelmina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1829

Муж: Golitzyn Nikolai Borisovich

Рождение ребёнка
1833

Сын: Голицын Борис Николаевич

Отец ребёнка: Golitzyn Nikolai Borisovich

Рождение ребёнка
21.04.1836

Сын: Кн. Голицын Николай Николаевич

Отец ребёнка: Golitzyn Nikolai Borisovich

Смерть
1872
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