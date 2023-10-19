von Pöschmann (Вера Фёдоровна Голицына (фон Пешман)) Vera Fedorovna Wilhelmina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.08.1829
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Golitzyn Nikolai Borisovich
Рождение ребёнка
21.04.1836
Сын: Кн. Голицын Николай Николаевич
Отец ребёнка: Golitzyn Nikolai Borisovich
Смерть
1872