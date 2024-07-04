Воронов Михайла Амвросимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Отец: Воронов Амвросий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Воронов Спиридон Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.12.1806 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Воронов Афонасий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно