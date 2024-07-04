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Воронов Михайла Амвросимов

Место рождения

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: Воронов Амвросий

Мать: не указана

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Воронов Спиридон Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Воронов Максим Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.12.1806 ст.

Сын: Воронов Яков Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Воронов Ефрем Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Воронов Афонасий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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