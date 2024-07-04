Воронов Амвросий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Воронов Степан Амвросимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Сын: Воронов Михайла Амвросимов
Мать ребёнка: не указана
Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно