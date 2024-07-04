Воронов Амвросий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Амвросий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Воронов Степан Амвросимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Сын: Воронов Михайла Амвросимов

Мать ребёнка: не указана

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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