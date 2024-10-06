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Воронов Афонасий Михайлов

Место рождения

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Воронов Михайла Амвросимов

Мать: не указана

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скосырева (Воронова) Анисия Афанасьева

Мать ребёнка: Воронова Мария Иванова

Бракосочетание
Около 1811 ст.

Жена: Воронова Мария Иванова

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Андреева (Воронова) Матрона Афанасьева

Мать ребёнка: Воронова Мария Иванова

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.06.1853

Сын: Воронов Тихон Афонасиев

Мать ребёнка: Воронова Мария Иванова

Рождение ребёнка
24.09.1941

Сын: Воронов Ананий Афонасиев

Мать ребёнка: Воронова Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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