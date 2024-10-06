Воронов Афонасий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: Воронов Михайла Амвросимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скосырева (Воронова) Анисия Афанасьева
Мать ребёнка: Воронова Мария Иванова
Бракосочетание
Около 1811 ст.
Жена: Воронова Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Андреева (Воронова) Матрона Афанасьева
Мать ребёнка: Воронова Мария Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1853
Мать ребёнка: Воронова Мария Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1941
Мать ребёнка: Воронова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно