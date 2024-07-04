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Воронов Спиридон Михайлов

Место рождения

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

До 1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Воронов Михайла Амвросимов

Мать: не указана

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
21.10.1820

Жена: Воронова Хевронья Никитина

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Воронов Иларион Спиридонов

Мать ребёнка: Воронова Хевронья Никитина

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Воронов Архип Спиридонов

Мать ребёнка: Воронова Хевронья Никитина

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
До 1842
Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

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