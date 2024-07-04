Воронов Спиридон Михайлов
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиДо 1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Воронов Михайла Амвросимов
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1820
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Воронов Иларион Спиридонов
Мать ребёнка: Воронова Хевронья Никитина
Рождение ребёнка
1832 ст.
Мать ребёнка: Воронова Хевронья Никитина
Смерть
До 1842