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Корсун Кондрат Тимофеевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Корсун Тимофей Гаврилович

Мать: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Сын: Корсун Макар Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Военная служба
С 1836
Призван по рекрутскому набору
Рождение ребёнка
1840

Сын: Корсун Савелий Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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