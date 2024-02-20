Корсун Кондрат Тимофеевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корсун Макар Кондратьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Военная служба
С 1836
Призван по рекрутскому набору
Рождение ребёнка
1840
Сын: Корсун Савелий Кондратьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно