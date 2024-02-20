Корсун Матрена Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1805
Сын: Корсун Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1805
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812
Сын: Корсун Кондрат Тимофеевич
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Корсун Евстстафий Тимофеевич
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Гаврилович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г. (зап.о смерти)
Смерть
Неизвестно