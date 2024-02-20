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(Корсунова) Параскева Тимофеевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

15.03.1881

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Корсун Тимофей Гаврилович

Мать: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
15.03.1881
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Троицкая церковь,м/к 1881г.,лист № 34,зап.№ 17, ГАДО , Ф - 265-1-6
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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