(Корсунова) Параскева Тимофеевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти15.03.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
15.03.1881
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Троицкая церковь,м/к 1881г.,лист № 34,зап.№ 17, ГАДО , Ф - 265-1-6
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука