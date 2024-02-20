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Корсун Тимофей Гаврилович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

12.02.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1782

Отец: Корсун Гаврила Емельянович

Мать: Корсунова Матрона Ильина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г., ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-593
Рождение ребёнка
1805

Сын: Корсун Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1805

Жена: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Корсун Родион Тимофеевич

Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812

Сын: Корсун Кондрат Тимофеевич

Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Корсун Евстстафий Тимофеевич

Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г. (зап.о смерти)
Смерть
Неизвестно
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