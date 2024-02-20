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Корсун Савелий Кондратьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Корсун Кондрат Тимофеевич

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1871

Сын: Корсун Василий Савельевич

Мать ребёнка: Корсун Василиса Кирилловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Василиса Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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