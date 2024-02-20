Корсун Савелий Кондратьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Корсун Кондрат Тимофеевич
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1871
Сын: Корсун Василий Савельевич
Мать ребёнка: Корсун Василиса Кирилловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно