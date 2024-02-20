Корсун Василиса Кирилловна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1871
Сын: Корсун Василий Савельевич
Отец ребёнка: Корсун Савелий Кондратьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно