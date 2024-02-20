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Корсун Василиса Кирилловна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1871

Сын: Корсун Василий Савельевич

Отец ребёнка: Корсун Савелий Кондратьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Савелий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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