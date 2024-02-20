Корсун Макар Кондратьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Корсун Кондрат Тимофеевич
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
21.01.1852
Жена: Корсун Ирина Яковлевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1862
Дочь: Акилина Макаровна
Мать ребёнка: Корсун Ирина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-105-827,зап-19
Смерть
Неизвестно