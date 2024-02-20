Корсун (Безносова) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Безносова) Ирина Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Безнос Яков

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
21.01.1852

Муж: Корсун Макар Кондратьевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1862

Дочь: Акилина Макаровна

Отец ребёнка: Корсун Макар Кондратьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-105-827,зап-19
Смерть
Неизвестно
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