Корсун (Безносова) Ирина Яковлевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Безнос Яков
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
21.01.1852
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1862
Дочь: Акилина Макаровна
Отец ребёнка: Корсун Макар Кондратьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-105-827,зап-19
Смерть
Неизвестно