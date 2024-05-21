Рыжов Антип Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Рыжов Николай Антонович
Мать: Рыжов Афимия Фомина
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Анна Софониева
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Анна Софониева
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#903
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Анна Софониева
Смерть
Неизвестно