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Рыжов Антип Николаевич

Место рождения

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Рыжов Николай Антонович

Мать: Рыжов Афимия Фомина

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Анна Софониева

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Рыжов Павел Антипович

Мать ребёнка: Рыжова Анна Софониева

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#903
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Рыжов Григорий Антипович

Мать ребёнка: Рыжова Анна Софониева

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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