Рыжов Афимия Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Афимия Фомина

Место рождения

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Николай Антонович

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Рыжов Папан Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: (Рыжова) Анисия Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Рыжов Конон Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Рыжов Антип Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Рыжов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Рыжов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
близнец Алексея https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503458#201
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Рыжов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Рыжов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: (Рыжова) Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Смерть
Неизвестно

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