Рыжов Афимия Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: (Рыжова) Анисия Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
близнец Алексея https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503458#201
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: (Рыжова) Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Антонович
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Смерть
Неизвестно