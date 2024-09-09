Рыжов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смерти15.09.1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Рыжов Николай Антонович
Мать: Рыжов Афимия Фомина
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Афимья Фокина
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Рыжов Поликарп Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Ярыгина (Рыжова) Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.09.1875 ст.
от замерзания похоронили 28.09.1875 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#313