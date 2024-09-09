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Рыжов Алексей Николаевич

Место рождения

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

15.09.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Рыжов Николай Антонович

Мать: Рыжов Афимия Фомина

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#902
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Афимья Фокина

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Рыжов Поликарп Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Ярыгина (Рыжова) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.09.1875 ст.
Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
от замерзания похоронили 28.09.1875 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#313

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