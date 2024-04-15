Рыжова Анна Софониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Анна Софониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Антип Николаевич

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Рыжов Павел Антипович

Отец ребёнка: Рыжов Антип Николаевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#903
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Рыжов Григорий Антипович

Отец ребёнка: Рыжов Антип Николаевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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