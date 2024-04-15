Рыжова Анна Софониева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Антип Николаевич
Семья под номером 80 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#903
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Антип Николаевич
Смерть
Неизвестно