Сафоний (Сафроний) Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафоний (Сафроний) Еремеев

Сафоний (Сафроний) Еремеев

avatar

Место рождения

д.Сущев Починок

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1775 г.р.

Мать

До 1777 г.р.

Жена

До 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Еремей Семёнов

Мать: Ирина Гаврилова

д.Сущев Починок
Бракосочетание
30.09.1806

Жена: Мелания Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1807

Дочь: Наталия Сафонова

Мать ребёнка: Мелания Васильева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close