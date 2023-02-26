Сафоний (Сафроний) Еремеев
Место рожденияд.Сущев Починок
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Еремей Семёнов
Мать: Ирина Гаврилова
д.Сущев Починок
Бракосочетание
30.09.1806
Жена: Мелания Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1807
Дочь: Наталия Сафонова
Мать ребёнка: Мелания Васильева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно